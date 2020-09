Un rorqual de huit mètre de long échoué sur un plage du Crotoy

"Ce mardi, un rorqual mort de huit mètres de long et pesant de quatre à cinq tonnes s’est échoué sur une plage de la réserve naturelle située sur la commune du Crotoy", indique la préfecture de la Somme qui coordonne les intervenants mobilisés pour assurer la gestion de ce mammifère marin.

Depuis cette découverte, rare dans cette zone, la préfecture maritime, l’office français de la biodiversité, la mairie du Crotoy, la direction de la mer et du littoral et le parc naturel marin des estuaires picards et de la côte d’opale sont mobilisés.

Le Réseau national d'échouage des mammifères marins va intervenir ce mercredi pour faire des prélèvements afin de déterminer les causes de la mort de cet animal puis la carcasse sera évacuée par la mairie du Crotoy avec des engins adaptés pour une remise à l’équarrissage.