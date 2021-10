Un sanglier de 165 kilos abattu par un jeune chasseur dans les Landes

"Dans une vie de chasseur c'est le graal", raconte Bertrand Larrieu, jeune chasseur landais de 21 ans. C'est un record selon la Fédération des Chasseurs des Landes. Dimanche 10 octobre dernier, il a abattu un sanglier de 165 kilos lors d'une battue organisée sur la commune de Carcen-Poncon.

165 kg sur la balance !

Bertrand Larrieu n'en revient pas. Lui qui a son permis de chasse depuis cinq ans avait déjà abattu plusieurs sangliers, tous inférieurs au quintal jusque là. "J'étais vraiment comme un gosse, quand on l'a mis sur la balance, j'en revenais pas [...]. Il est passé à côté de moi, à deux mètres, il m'a vraiment frôlé et après il a sauté par dessus le fossé, c'était quelque chose d'extraordinaire de voir cette masse. Et j'ai tiré deux coups de fusil, je l'ai prélevé. C'est une immense joie".

Lors de la dernière campagne de chasse complète, celle de 2019-2020, plus de 15.000 sangliers ont été prélevés.