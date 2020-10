Un sapin 100 % laine pour Noël à Juvignac

Et si on célébrait Noël autour d’un sapin sans couper d’arbre, sans avoir recours au plastique, en faisant les choses autrement et tous ensemble ? La Ville de Juvignac (Hérault) lance la 2e édition du « Défi en aiguilles », une initiative participative et citoyenne mobilisant les Juvignacois autour de la confection artisanale d’un sapin de Noël pas comme les autres : un sapin en laine, tricoté par les habitants, les associations et le personnel municipal.

En décembre 2019, un impressionnant sapin en laine de 6 mètres de haut était ainsi dévoilé devant l’Hôtel de Ville, à l’occasion du lancement des illuminations de Noël.

Avec cette 2e édition du « Défi en aiguilles », Juvignac propose de relever une nouvelle fois ce défi écocitoyen, et par la même occasion de relever le niveau : les tricoteurs et tricoteuses bénévoles sont invités à réaliser leurs carrés de laine au crochet. Une seule règle, destinée à garantir la cohérence esthétique d’un sapin : crocheter un ou plusieurs carrés de 23 cm de côté, intégrant nécessairement la couleur verte.

"Un temps fort collectif pour continuer à créer du lien avec les habitants"

Pelotes et crochets seront mis à disposition des crocheteurs bénévoles à l’Hôtel de Ville, à l’Espace Claude Lévi-Strauss et à la Médiathèque Théodore Monod. Les carrés crochetés devront être déposés à l’Hôtel de Ville avant le vendredi 20 novembre.

Après un assemblage minutieux des quelque 300 carrés nécessaires, le sapin tricot de Juvignac sera mis en lumière sur le Parvis des Droits de l’Homme le vendredi 4 décembre.

Les habitants maîtrisant l’art du crochet sont invités à se porter volontaires pour partager leur savoir-faire à l’occasion d’ateliers d’initiation qui permettront aux néophytes de se familiariser avec les techniques basiques de crochetage de mailles.

Contact : 04 67 10 42 42 – accueil@juvignac.fr