Un scientifique grenoblois forme les nouveaux députés aux enjeux du climat

35 scientifiques assurent cette semaine des formations d'une demi-heure sur les enjeux du climat auprès des nouveaux députés, élus aux dernières législatives. Parmi eux, Gerhard Krinner, directeur de recherches CNRS à l'IGE, l'Institut des géosciences de l'environnement, de Grenoble et l'un des auteurs du dernier rapport du GIEC. Il était ce mardi à Paris face à des députés et il était l'invité de France Bleu Isère ce mercredi.

France Bleu Isère : Est-ce que vous pouvez nous expliquer très concrètement en quoi consistent ces formations ? Qu'est-ce qu'on apprend aux députés ?

Gerhard Krinner : C'est une démarche transpartisane pour les nouveaux députés qui a lieu cette semaine. En fait, la démarche consiste à les inviter à nous rejoindre devant l'Assemblée nationale pour discuter avec eux pendant une demi-heure, pour leur expliquer les points principaux de ce qu'on sait, aussi bien sur le climat que sur la biodiversité. Les deux sont extrêmement menacés actuellement.

Mais vous pensez que c'est vraiment nécessaire ? Qu'il y a besoin de leur refaire un topo sur les enjeux du climat ?

Les députés sont à l'image du grand public et ils ont certainement, pour beaucoup d'entre eux, une connaissance approximative des défis qui nous attendent. Par contre, il y a beaucoup de choses dès qu'on rentre ne serait-ce qu'un petit peu dans le détail, qui sont assez incertaines pour eux et qu'il vaut mieux rappeler.

Vous vous en rendez compte quand vous discutez avec les députés, qu'il y a des approximations de leur côté ?

Oui. Alors, ce qui se passe dans ce genre de formations qui sont évidemment volontaires, c'est que les députés qui viennent sont ceux qui sont le plus au fait et qui sont le plus déjà sensibilisés. Donc, il est certain que nous aurions bien aimé qu'il y ait plus de députés qui ne sont pas sensibilisés au sujet.

Effectivement, ce n'est pas obligatoire, c'est sur la base du volontariat. Est-ce qu'il faudrait que ce soit obligatoire, selon vous, pour avoir vraiment tout le monde et pouvoir sensibiliser vraiment toute l'Assemblée nationale ?

Je pense qu'un certain nombre de points essentiels importants devraient être connus de tout le monde. Après, on ne peut pas forcer les députés à nous écouter. Ils sont responsables seulement devant leurs électeurs et devant leur propre conscience. Donc on ne peut pas les forcer, ça c'est évident.

Et qu'est ce que vous voulez leur faire passer comme message ? Qu'est-ce qu'on apprend avec vous? Quelles sont les grandes lignes de ces sessions de formation?

On a essayé de condenser ce qu'on sait, aussi bien sur le climat que sur la biodiversité en quelques points principaux. Les 5.000 pages du rapport du GIEC, on les a condensées en 30 points principaux chacune, et chacun de ces points en quelques phrases. Par exemple, pour le climat, nous avons commencé à agir et nous n'avons pas un jour à perdre. Il faut agir et nous devons, si nous voulons réussir à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés, ce à quoi on s'est engagé, commencer à réduire les émissions de gaz à effet de serre durablement à grande échelle et fortement dès aujourd'hui. Ça veut dire 3 % par an pendant 30 ans, ce n'est pas une fois 3 % de réduction, ça ne suffira pas. Voilà, ça, ce sont les points en quelques phrases. Et après, par contre, il faut rentrer dans les détails. Par exemple, je suis assez certain que beaucoup de députés ne savent pas, par exemple, qu'à partir du moment où l'on arrivera à 0 émission de gaz à effet de serre, le climat serait seulement stabilisé et on ne serait pas encore revenu à un climat d'avant.