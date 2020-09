Un séisme de magnitude 3,1 près de Sainte-Feyre

"Ça a fait comme un gros boum et les fenêtres ont tremblé." De nombreux Creusois ont ressenti et signalé un tremblement de terre, entre 2h et 2h30 du matin, dans la nuit de lundi à mardi. Le grondement a été entendu pendant 20 à 30 secondes.

Selon le Réseau nationale de surveillance sismique (ReNaSS), un séisme de magnitude 3,1 a été enregistré à 2h06, à 10 kilomètres de Sainte-Feyre, 13 de Guéret. L'épicentre se situe sur le village des Forgettes, entre Clugnat, Châtelus-Malvaleix et Roches. À titre de comparaison, nous signale un auditeur de France Bleu Creuse, une explosion de carrière correspond à une magnitude entre 1 et 1,5.