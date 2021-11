La terre a tremblé dans le Haut-Doubs

Un tremblement de terre de magnitude 3 sur l'échelle de Richter a touché ce lundi soir à 23h15 le Haut-Doubs, son épicentre est situé entre Loray et Fuans. Ce petit séisme sans gravité a été enregistré par les sismographes du Bureau Central Sismologique Français de Strasbourg et répercuté sur le site national d’information sur la sismicité, qui recense tous les tremblements de terre en France.

Deux répliques de plus faible intensité

Il a aussi été ressenti par des habitants : "J'habite à Orchamps-Vennes, on a bien entendu le bruit, et on se demandait ce que c'était", témoigne Pascal par exemple. Un séisme de magnitude 3 est un phénomène de basse intensité, c'est en général le seuil minimum pour que le phénomène soit ressenti et habituellement il ne provoque pas de dégâts. Deux répliques plus faibles de magnitude 1,8 et 2 ont respectivement été enregistrées à 23h33 et 0h55.