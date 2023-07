Un sénateur du Cher présente les résultats de sa mission d'information sur l'eau et évoque les bassines

Cinq mois de travail, 66 auditions, et quatre déplacements. Voilà les actions menées notamment par le sénateur LR du Cher, Rémy Pointereau, dans le cadre d'une mission d'information sénatoriale sur l'eau et sa gestion. Un enjeu de plus en plus urgent, au fur et à mesure que le climat se réchauffe, et que les épisodes de sécheresse se succèdent. Les conclusions de cette mission d'information ont été présentées ce mercredi 12 juillet. Elles concernent aussi bien l'usage agricole de l'eau que la lutte contre les fuites, ou encore les micropolluants. Au total, 53 propositions sont compilées dans le rapport de la mission d'information.

ⓘ Publicité

La question des bassines largement abordée

Il a été beaucoup question des bassines dans le compte-rendu de cette mission d'information, et plus particulièrement du projet de "méga-bassine" à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, où Rémy Pointereau s'est rendu dans le cadre de sa mission d'information. Le sénateur LR s'est également déplacé dans le Cher, où il existe actuellement trois bassines, de taille bien plus réduites que dans les Deux-Sèvres. Selon l'élu, dans le département il n'y a pas de réelles problématiques liées à ces retenues d'eau, pourtant critiquées sur le plan écologique : "Je n'emploie pas le mot 'bassine' parce que je trouve que c'est péjoratif. Il y a trois réserves de substitution sur tout le département, qui ont été effectuées pour faire de la diversification. Et c'est là où je pense que c'est la meilleure façon d'avoir un retour sur investissement, parce que c'est coûteux (...) faire des productions de semences, de légumes bio, c'était le cas à côté d'Avord où on a rencontré un agriculteur qui s'est associé avec un jeune qui fait des productions très spécialisées grâce à cette retenue" détaille Rémy Pointereau.

Plus globalement, la mission d'information du Sénat ne condamne pas sur le principe ces retenues d'eau. Le sénateur LR estime même qu'elles peuvent faire partie des solutions. Le rapporteur Hervé Gillé, membre du groupe SER (socialiste) au Palais du Luxembourg souligne toutefois quelques sujets de vigilance : "Il faut regarder comment fonctionne le modèle économique. Et sur Sainte-Soline aujourd'hui, on est à la limite de la rentabilité. Seize retenues, à hauteur de 60 voire 70 millions d'euros (...) quand vous regardez le coût ensuite au mètre cube, ca commence à coûter cher" estime le sénateur de Gironde. Ce dernier déplore aussi le manque de portage public sur le projet de Sainte-Soline, qui a pu selon lui contribuer à la situation actuelle de conflit autour du projet.

Des moyens insuffisants

Dans le compte-rendu de leur mission d'information, les sénateurs soulignent également le manque de moyens en général accordés à la gestion de l'eau en France. Le gouvernement vient pourtant de présenter son plan eau fin mars, avec l'annonce d'une hausse des budgets des agences de l'eau de l'ordre de 480 millions d'euros. Une somme insuffisantes estiment les sénateurs Rémy Pointereau et Hervé Gillé. Selon eux, il faudrait au moins doubler cette augmentation pour pouvoir mettre en œuvre les mesures nécessaires à une bonne gestion de l'eau.