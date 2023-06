Un site unique pour observer les étoiles au cœur du parc national des Cévennes

Imaginez vous en train d'observer les étoiles au beau milieu de la nuit confortablement allongé, dans un calme absolu et au cœur d'un paysage idyllique dans le parc national des Cévennes . Vous ne rêvez pas, c'est désormais possible depuis qu'un belvédère nocturne a été inauguré le 27 juin. Ce site d'observation unique est implanté en Lozère, à Saint-Germain-de-Calberte au lieu dit Serre de la Can, à proximité du chemin de Stevenson et du village de vacances.

Ce belvédère a été construit en bois de châtaigner local pour s'intégrer au mieux au paysage. Il se compose de plusieurs mobiliers : un banc semi-allongé, "le bain de nuit", pour une observation confortable du ciel, un espace agora organisé en demi-cercle avec des bancs modulables pour une observation collective, une plateforme pour télescope, une ligne écliptique afin d’observer la course des planètes et un totem informatif présentant les principales constellations en écriture phosphorescente. Il est accessible à tous et gratuitement.

Le projet, d'un montant de 15.000 euros, a été financé avec des fonds européens LEADER, Gal Cévennes et Gal Causses et Cévennes. À terme, d'autres belvédères pourraient être implantés sur le territoire du Parc.

