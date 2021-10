Un système pour dépolluer l'air en grande quantité inventé à Paris

A l'occasion de la Journée nationale de la qualité de l'air, ce jeudi 14 octobre, l'entreprise Aerophile, en charge du Ballon de Paris du parc André Citroën, notamment utilisé par le CNRS pour étudier la pollution aux particules fines, a présenté un système unique au monde : ParaPM, un outil qui permet de dépolluer l'air extérieur en grande quantité.

Les particules transformées en gaz

L'appareil ressemble à un petit abribus, d'environ 15 mètres carrés, équipés de panneaux photovoltaïques. Il aspire l'air et le rejette débarrassé des particules carbonnées, celles que l'on rejette avec nos voitures ou avec le chauffage au bois, et qui sont les plus dangereuses.

"C'est le principe de l'électricité statique", explique Jérôme Giacomoni., co-fondateur d'Aérophile. "C'est comme si on mettait un aimant sur chaque particule, pour la collecter et la coller sur une plaque. Ensuite, _on la découpe en tout petits morceaux, à tel point qu'elle va devenir du gaz_. Donc on fait disparaître ces particules."

L'air capturé et purifié le reste jusqu'à environ 30 mètres du ParaPM, avant de se mélanger totalement à l'air ambiant.

Le système est testé depuis un an sur l'avenue Félix Faure du 15e arrondissement de Paris.

Schéma du ParaPM, dispositif qui permet de dépolluer des particules fines carbonnées l'air extérieur. - Aerophile

L'équivalent de trois piscine olympiques purifiées par minute

Aérophile a remporté l'appel d'offre pour installer neufs appareils sur la place des athlètes du villages olympique de Saint-Denis pour les Jeux Olympiques 2024. "Cela permettra d'enlever 99% des particules fines sur _l'équivalent d'un volume de trois piscines olympiques par minute_. Et avec les vents dominants, ça va se distribuer sur l'ensemble du quartier avec les vents dominants."

Chaque appareil coûte moins de 100.000 euros. Aérophile espère pouvoir en déployer dans la ville, mais aussi dans de grands espaces semi-clos, comme les aéroports, les centres commerciaux, les salles de spectacles ou encore le métro parisien.