Côte-d'Or : un Talantais vient de passer un an en Antartique

Julien Moyé, jeune scientifique de Talant est parti un an en mission sur la base Concordia en Antarctique, base franco-italienne. Il était chargé de mener des expériences sur les systèmes glaciaires dans la station scientifique la plus isolée que l’on puisse trouver sur Terre. L'objectif à terme est de mieux connaître notre planète et notamment son climat.

Comment vous êtes vous retrouvé à passer un an au Pôle Sud ?

C'était vraiment une expérience que je voulais vivre. Je suis jeune donc c'était vraiment l'occasion d'y aller et scientifiquement, ça a vraiment du sens pour moi. J'y ai travaillé pour un laboratoire qui s'appelle IGE (institut des géosciences de l'environnement). J'ai fait de la glaciologie et de la chimie atmosphérique (la chimie de l'atmosphère terrestre et des autres planètes), donc principalement des prélèvements de neige et d'atmosphère à travers des filtres. Tout ça permet de comprendre un peu mieux les réactions chimiques qui se passent en antartique pour mieux anticiper les climats futurs.

Les dérèglements climatiques dont on parle, c'est quelque chose qu'on ressent sur la banquise en antartique ?

A Concordia, ce n'est pas visible directement car on est loin de la côte, il fait très froid, un froid intense qui est présent toute l'année. Par contre toutes les études qui sont menées sur la côte antartique montrent qu'il y a vraiment un impact du changement climatique. Il y a de plus en plus d'iceberg qui vont fondre avec des conséquences également sur les manchots, etc.. Le plus froid qu'on a eu, c'est -78° C en température réelle, mais c'est un froid très différent de celui qu'on connaît en Côte-d'Or. C'est très sec, il n'y a quasiment pas d'humidité dans l'air. Par ailleurs, les équipements sont très chaud et dès qu'on sort, ce sont pour de courtes périodes, donc c'est supportable.

On se retrouve face à soi même au delà de la mission ?

Exactement. J'ai vécu pendant neuf mois uniquement avec treize personnes. Ce plan humain a aussi été une véritable expérience, très riche en enseignement. Concordia est une base franco - italienne, donc avec à la fois des Français et des Italiens mais il y avait aussi une Danoise, médecin de l'agence spatiale.

Ca ressemble à quoi une journée en Antartique ?

L'une des journées marquante, c'est la "mind winter"durant laquelle il fait totalement nuit. Nous avons eu la nuit continue pendant trois mois. Cette journée marque le milieu de l'hiver dans luminosité dans le ciel avec des conditions incroyables pour l'observer. Et cette journée est aussi l'occasion pour toutes les stations d'Antartique de se retrouver et de faire la fête et d'échanger. C'est vraiment une expérience unique dont on essaie de profiter au maximum parce qu'on sait qu'on ne va pas y retourner de sitôt

Vos projets ?

J'aimerais bien continuer à travailler pour la recherche en faisant, pourquoi pas, des missions un peu partout sur la planète. Mais pour l'instant, rien n'est prévu.