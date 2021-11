Un tout petit oiseau de Sibérie égaré en baie du Mont-Saint-Michel

Une espèce d'oiseau très rarement observé en Normandie repérée dans la baie du Mont-Saint-Michel : un Pouillot de Pallas, un oiseau originaire de Sibérie. Il migre normalement en hiver au sud de la Chine mais là un individu s'est perdu jusqu'à chez nous. Un tout petit oiseau de 9 centimètres et qui pèse 6 grammes, avec un épais sourcil jaune.

Pour sa migration il a parcouru 7500 kilomètres : 3 fois plus que pour aller en Chine Sans doute un jeune de l'année qui s'est égaré. On observe ainsi chaque année ce phénomène de "migration inversée" quelques dizaines d'oiseaux de différentes espèces qui se sont "trompés de route " et se retrouvent à l'opposé de là où ils devaient aller. Ils suivent d'autres espèces et dépassent largement les distances qu'ils devaient parcourir.

Ce Pouillot de Pallas lui est vraiment très rare en Normandie : de mémoire d'ornithologue, le Pouillot de Pallas a été observée moins de 10 fois en Normandie - la dernière fois c'était en 2010- explique Sébastien Provost, guide ornithologue dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'est lui qui l'a repéré, lors d'une sortie, sur le parking du Mont-Saint-Michel. "C'est une petite rareté, parmi les plus petites espèces qui existe, il est minuscule, et imaginez ill nous vient de contrées lointaines de Sibérie orientale, à 7500 kilomètres d'ici. Il s'est égaré chez nous. "

On lui souhaite de rejoindre ses contrées : son orientation, son parcours migratoire est inscrit génétiquement et donc peut être il pourra retourner sur ses terres d'origine. Mais ce sera plus compliqué que pout ses congénères qui ont migré en Asie du sud. Sébastien Provost, ornithologue

Pour notre ami Pouillot de Pallas, s'il survit à l'hiver, le plus dur pour lui sera le retour vers la Sibérie avec une grande distance à parcourir, semée d'embuches : la météo, la rencontre de prédateurs comme les éperviers et aussi d'être le seul de son espèce.

L'oiseau a sans doute poursuivi sa route vers le Sud

Comme l'automne est doux pour l'instant, le petit oiseau a sans doute poursuivi sa route plus au Sud, vers l'Espagne. Peu de chance de le voir une nouvelle fois donc, mais à la faveur du réchauffement climatique, et des hivers plus doux, vous pourrez apercevoir d'autres animaux, comme les aigrettes et hérons, ou encore les cigognes, désormais habituelles en Normandie. Comme l'automne 2021 est assez doux, les oies bernaches ne sont pas encore au complet dans la Manche : on attend encore au moins la moitié de l'effectif, on attend aussi les canards comme les canards siffleurs qui arrivent avec le froid.