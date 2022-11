Un tremblement de terre de 3,6 degrés au large de la Côte d'Azur

C'est en milieu d'après-midi, ce mardi, que s'est produit un séisme de 3,6 degrés sur l'échelle de Richter au large de la Côte d'Azur. L'épicentre a été localisé en pleine mer entre le continent et la Corse. Quelques minutes plus tard, une réplique, de moindre intensité, s'est produite. La secousse n'a pas été forcément ressentie sur le littoral azuréen mais les instruments de mesures, eux, l'ont bien repérée. Un peu plus tôt dans la journée, une autre secousse, de 2 degrés, avait eu lieu au milieu du Var. Une secousse comme il en arrive très souvent. En revanche, celle au large, est plus rare et classée rouge par les spécialistes.

ⓘ Publicité