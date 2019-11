Un tremblement de terre ressenti dans la Loire et la Haute-Loire

La terre a tremblé ce lundi matin dans la Loire et en Haute-Loire. Une secousse ressentie à Saint-Étienne, Rive-de-Gier et au Puy-en-Velay entre autres. L'épicentre du séisme se situe dans la Drôme, près de Montélimar.

Un tremblement de terre a été ressenti ce lundi midi dans la Loire et en Haute-Loire. Des secousses ont été senties à Saint-Étienne, au Puy-en-Velay, mais aussi à Rive-de-Gier, et dans toute la vallée du Rhône : de l'Isère, jusqu'au Gard et en Drôme-Ardèche, où ce situe l'épicentre du séisme.

Séisme de magnitude 5,1 sur l'échelle de Richter

Selon le réseau national de surveillance sismique basé à Strasbourg, la magnitude de ce séisme est située aux alentours de 5.1 sur l'échelle de Richter et l'épicentre est localisé juste à côté de Montélimar. La secousse a été mesurée à 5,1 à Montélimar et 5,3 à son épicentre.