"Un très bel endroit, touché par la sécheresse" : visite de la Vallée du Pressoir dans le Thouarsais

C'est un lieu de balade encore très préservé : la Vallée du Pressoir, petit bras d'eau qui se jette dans le Thouet à Sainte-Radegonde. Mais en cette fin juillet, les randonneurs découvrent le lit de la rivière à sec, plus une goutte dans la cascade. "La sécheresse frappe cet espace protégé, depuis la mi-juin", résume Sandra Cerclet, écologue. Elle s'occupe des quatre Espaces Naturels Sensibles de la communauté de communes du Thouarsais. "Bon, on venait pour la fameuse cascade, mais à défaut de pieds dans l'eau, on bouquine", relativisent deux touristes nantais.

La cascade de la Vallée du Pressoir est à sec depuis le mois de juin. © Radio France - Fanny Bouvard

Ici on découvre des centaines d'espèces de faune et de flore, poussant sur un sol de granit et de calcaire. "Je ne m'attendais pas à un paysage aussi rocailleux et pentu", souligne Pierrick, randonneur girondin, qui porte son petit Léo sur son dos. "On observe notamment la gagée de bohème, une petite fleur jaune, qui fleurit en hiver, raconte Sandra Cerclet. Mais aussi des dizaines d'espèces de crapauds et de papillons de jour."

Des falaises de calcaire, un terrain rocailleux en Deux-Sèvres. © Radio France - Fanny Bouvard

Avec la sécheresse, les amphibiens et leurs têtards souffrent particulièrement. "Certains têtards n'ont pas pu se développer cet été, c'est dramatique", conclut Sandra Cerclet. Et la rivière ne devrait pas se remplir à nouveau avant plusieurs mois.