Plus écologique que le camion, mais aussi plus pratique pour se déplacer et stationner, le tricycle électrique apporte de nombreux avantages. La poissonnerie Barba à Valras-plage en est équipée depuis un mois. L'ambassadeur du Pacte européen pour le climat a été séduit par l'initiative.

Un tricycle électrique pour livrer plus rapidement le poisson à Valras-Plage

Vous ne le savez peut-être pas mais l'Ambassadeur du Pacte européen pour le climat est montpelliérain. Dans le cadre de son action, Samuel Cohen-Salmon est dans le Biterrois ce samedi afin de rencontrer des acteurs de terrain investis dans la protection de l’environnement et la transition écologique.

L'héraultais visite notamment une poissonnerie de Valras-Plage. Il s'agit de l'établissement Barba, très populaire dans l'ouest héraultais depuis cinq générations.

Cette poissonnerie située à côté du Palais de la mer s'est dotée il y a un mois d’un vélo cargo réfrigéré. Il s'agit d'une tricycle électrique. En cette période estivale, faire les livraisons dans la station balnéaire en camion, c'est mission impossible. Le trafic automobile est dense et les places de stationnement sont rares, surtout à proximité des restaurants.

Effectuer une livraison tout en respectant la chaîne du froid, et par conséquent, assurer la fraîcheur du produit transporté, peut donc devenir un casse-tête. C'est pour cette raison que la poissonnerie Barba a investi dans cet équipement écologique, de 600 kilos de charge utile.

Bernard Barba (cinquième génération) est à l'origine du concept Copier

Ce tricycle électrique est très pratique et permet de gagner du temps

Lucien Barba était sceptique quand son fils lui a proposé cet investissement, mais finalement il ne regrette pas. Copier

L'établissement Barba emploie trente salariés en saison estivale et possède aussi une poissonnerie et un restaurant à Béziers L'investissement dans ce tricycle est onéreux : 30.000 euros. Pour le moment la poissonnerie le loue et envisage d'en acheter par la suite.

L’ambassadeur du pacte européen pour le climat visitera en début de matinée le domaine des Orphelières à Sérignan (09h00) puis la poissonnerie Barba (11h00) avant de rencontrer la société Capillum, qui recycle les cheveux et les valorise en boudins de dépollution marine aux hydrocarbures (12h00). Et enfin, dans l’après-midi, rencontre avec l’association "Grandir et vieillir ensemble" qui donne une seconde vie aux fauteuils roulants à Montblanc.

Ambassadeur du Pacte européen pour le Climat, qu’est-ce que c’est ?

En lien avec l'adoption du Green Deal qui vise la neutralité carbone de l'UE d'ici 2050, la Commission Européenne a lancé un programme citoyen et bénévole afin de promouvoir les actions en faveur de la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique.

Le rôle des Ambassadeurs est de rencontrer et mettre en avant des acteurs de terrain qui agissent dans cette perspective (particuliers, associations, entreprises, collectivités).