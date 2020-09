Un troisième World Clean Up autour d'Annecy aura lieu le 19 septembre : on peut s'inscrire !

On a besoin de vous !

Le World Clean Up Day, opération internationale de ramassage de déchets sauvages, se déroule le samedi 19 septembre 2020.

Pour la troisième année consécutive, la Ville d’Annecy renouvelle son soutien à l’événement porté par l’association pour le World Clean Up Day en fournissant des gants, des sacs et en organisant la collecte puis le traitement des déchets.

Les habitants volontaires peuvent s’inscrire sur la page Facebook de l’opération.

17 zones de collecte sont définies sur le territoire de la commune nouvelle, de Cran Gevrier au barrage de Brassilly en passant par Meythet et Pringy . Le rendez-vous sur ces différentes zones est donné à 9h15 afin de commencer à ramasser les déchets à 9h30 après un briefing et une photo de groupe. L'action se terminera vers 12h.

Une tonne de déchets incinérables en 2019

En 2019, plus de 200 volontaires ont participé.

Les efforts conjoints des citoyens bénévoles, de l'association organisatrice World Clean Up Day, des entreprises et de la ville d’Annecy ont permis de ramasser 10kg de mégots, 700kg "d'encombrants" (vélos, pneus, caddie...), et 1 tonne de déchets incinérables.