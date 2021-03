Un troupeau de chèvres sauvages sème la zizanie dans un village du Tarn

Ces bêtes domestiques, abandonnées par leur propriétaire il y a quelques années, sont aujourd'hui en totale liberté et s'invitent partout à Montredon-Labessonnié. Elles étaient une dizaine, elles sont une centaine aujourd'hui. Le maire réclame leur capture.

A Montredon-Labessonnié, au nord de Castres, les chèvres sont partout, même là où on ne les attend pas. "Vous vous réveillez un matin, et vous avez 80 chèvres dans votre jardin, ou au bord de votre piscine" raconte le maire, Jean-Paul Chamayou. "Elles sont sur la route de temps en temps, ce qui provoque quelques petits problèmes. Elles sont en totale liberté !"

Ce n’est pas un troupeau classique, c’est un troupeau de chèvres domestiques devenues sauvages au fil du temps. Elles ont échappé à un éleveur il y a quelques années, qui n’a pas su les maîtriser, explique le maire.

Depuis, elles ont fait des petits. Elles sont passés d’une dizaine à une centaine ! La mairie a bien essayé de les capturer l’été dernier, en essayant de les appâter avec des grains de maïs. Mais l'opération n'a pas fonctionné, et certains habitants s'y sont opposés.

Un arrêté municipal pour les capturer

Jean-Paul Chamayou, a donc pris un arrêté pour les faire capturer. Un officier de louveterie devrait s'en charger les prochaines semaines, et les bêtes seront certainement abattues, car personne ne sait vraiment quoi en faire. "Elles n'entrent dans aucune case" explique l'élu, qui insiste sur le fléau pour sa commune, notamment au niveau écologique : "elles sont en train de détruire plus d'une centaine d'hectares de sous-bois, et elles font aussi d'énormes dégâts sur les cultures".

Le maire de Montredon-Labessonnié s'inquiète aussi de l'impact sanitaire, faute de contrôle vétérinaire : "comme elles ne sont pas suivies, elles peuvent être porteuses de maladies, qu'on ne maîtrisera pas".

Pour l'élu, il ne faut pas tarder à agir : "il faut absolument éliminer ces animaux. (...) En ce moment il y en a 100, mais à la fin de l'été, il y en aura 120 ou plus. Ca se multiplie à une vitesse grand V !"