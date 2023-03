Un tuyau de 70 kilomètres pour acheminer l'eau sur le plateau de Sault

C'est l'annonce de Gérard Daudet, le président du syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance, ce mercredi 29 mars. Un tuyau de plus de 70 kilomètres devrait voir le jour d'ici cinq ans entre les nappes phréatiques du bassin de la Durance et la commune de Sault. Un moyen de pallier le manque d'eau potable dont est victime chaque été le plateau d'Albion.

ⓘ Publicité

Un projet à 14 millions d'euros

Le projet est en réflexion depuis plusieurs années mais prend forme. Déployer autant de kilomètres de canalisation "coûte cher", explique Gérard Daudet. En effet, il faut compter 14 millions d'euros d'investissement. Une somme qui sera partagée entre l'Etat, la région, le département, les deux syndicats des eaux et l'agence de l'eau. En plus des tuyaux, il faudra également construire des "stations de reprise", pour que les 200 000 m3 d'eau qui circuleront par an bénéficient de suffisamment de pression. Quelques modalités sont encore en discussion : il faudra bien sûr créer ou nommer un gestionnaire de ce nouveau réseau.

"Il faut plus que jamais de la solidarité entre territoires", conclut Gérard Daudet.

À lire aussi Le Vaucluse en vigilance sécheresse