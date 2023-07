"Un univers hostile" : un an après les incendies, les habitants des Monts d'Arrée se souviennent

Dans l'église de Botmeur, les œuvres exposées par des artistes locaux témoignent de l'épisode qui a marqué les esprits en cet été 2022. "Là c'est la chapelle du Mont Saint-Michel de Braspart avec, derrière, des volutes, décrit Alain, en montrant l'un des tableaux. Clairement, ces flammes qui apparaissaient derrière la crête ont marqué les gens et les ont impressionnés." C'était le 18 juillet - il y a un an jour pour jour : Un feu inédit par son ampleur et sa durée , qui a mobilisé des centaines d'hommes et de femmes dans les Monts d'Arrée, emportant près de 3.000 hectares de lande et ne laissant au bout de 3 semaines, qu'un paysage de désolation. "L'impression d'être dans une zone volcanique, poursuit Alain. Tout était noirci. Des tas de pierres cachées par la végétation apparaissaient, on faisait face à un univers hostile".

ⓘ Publicité

"On n'a dormi que d'un œil"

Arnaud lui était aux premières loges ce lundi après-midi : "Je suis parti mettre mon linge à sécher et en regardant vers la montagne, vers la chapelle Saint-Michel, j'ai commencé à voir de la fumée. Quand la nuit est tombée, on a vu les crêtes rougies par les flammes", se souvient-il. La commune est évacuée dans la soirée mais Arnaud et son épouse restent sur place dans l'espoir de pouvoir donner un coup de main. Ils assistent au ballet des secours. "C'était le défilé dans les deux sens, avec des gros véhicules qui se croisent. On n'a dormi que d'un œil. On s'est dit : si jamais on sent que c'est vraiment dangereux, on partira, donc on avait préparé un sac et la voiture était prête pour partir".

"Jamais nous n'avions été évacués de notre commune alors qu'on a connu X feux ici", raconte Marie Françoise, une autre habitante de Botmeur. Depuis, la retraitée n'est pas retournée sur le mont St Michel. Echaudés, les habitants ont préféré cette année renoncer à leur grand feu de la St Jean.

les randonneurs de retour

Les marcheurs eux ont repris leurs habitudes dans les Monts d'Arrée cette année. "Et pas pour faire comme l'année dernière du tourisme de l'Apocalypse, c'est à dire venir voir la destruction", sourit Youenn Daniel, guide de randonnée pour l'association Addès. "Les touristes reviennent cette année avec l'envie de nature. Je crois qu'ils ont un peu oublié qu'il y avait eu des incendies ici", raconte ce fin connaisseur de la lande. "Pour moi, ça va être la première sur un circuit qui avait brûlé l'année dernière, je suis allé voir et finalement, tout n'a pas brûlé. Je ne désespère pas quand même de revoir le "Tuchenn Kador" et le "Menez Mikel" redevenir violets comme ils pouvaient être au milieu de l'été".