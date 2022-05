Un vaste inventaire des sources lancé dans l'Indre

Le syndicat mixte d'aménagement de la Brenne, de la Creuse, de l'Anglin et de la Claise (SMABCAC) lance un appel à témoin pour réaliser une cartographie des sources en Brenne, en pays d'Eguzon et dans le secteur de la Châtre l'Anglin.

C'est un travail exhaustif dans lequel s'est lancé le syndicat mixte d'aménagement de la Brenne, de la Creuse, de l'Anglin et de la Claise : il tente de liste la totalité des sources et fontaines de son territoire, qui représente un tiers du département de l'Indre.

"Nous avons d'abord répertorier tout ce qui était cartographié, explique Clarisse Deline, en charge de l'exercice. On fait aussi appel aux mairies, aux archives... Ensuite, on se rend sur place pour voir l'état des sources et parfois, les habitants nous conduisent vers une fontaine ou une source qu'on ne connaissait pas..."

Le syndicat s'appuie aussi sur la toponymie, afin de repérer les sources oubliées. "Quant il y a des noms comme Font ou Goutte, on peut penser qu'il y a eu historiquement quelque chose" précise Guillaume Boireault, technicien de rivière.

Déjà 240 sources ont été identifiées. Il est encore temps de vous faire connaître si vous avez une source ou fontaine sur votre propriété. Le SMABCAC recense les sources sur le parc naturel de la Brenne, le secteur d'Eguzon ainsi que le secteur de la Châtre l'Anglin.

Remise en état

Au delà de cette cartographie, le syndicat espère ensuite participer à la remise en état des sources comblées ou très dégradées. "C'est une proposition, absolument pas une contrainte pour le propriétaire" insiste Guillaume Boireault. Cette démarche s'inscrit à la fois dans un souci de sauvegarde du patrimoine et de protection de la nature. "Ces sources alimentent des cours d'eau et des rivières. Les nettoyer permet d'augmenter le débit. C'est aussi très important dans un contexte de changement climatique et de sécheresse à répétition" détaille Guillaume Boireault.

Si vous souhaitez participer à ce recensement, vous pouvez contacter Guillaume ou Clarisse au SMABCAC au 02.54.38.17.32.