"Un veau par vache et par an" : une ferme de Haute-Vienne engagée dans la réduction de l’empreinte carbone

Il y a trop de vaches en France... selon la Cour des comptes, dans son rapport ce lundi 22 mai. Les vaches sont responsables de 12% des émissions de gaz à effet de serre, le rapport recommande "une stratégie de réduction" du nombre de bovins en France, pour réduire ces émissions. Les éleveurs haut-viennois ne sont pas d'accord et dénoncent ce rapport.

Réduire son empreinte carbone

La FDSEA 87, premier syndicat agricole en France, met en avant les exploitations "vertueuses" et respectueuses de l'environnement, comme le Gaec de Bellegarde à Boisseuil. C'est l'association ADASEA Centre-Ouest qui accompagne notamment la ferme de Bellegarde, comme 39 autres exploitations**, pour réduire l'émission de carbone.**

Le président de la FDSEA de Haute-Vienne, Boris Buland, rappelle que cette ferme avait déjà pris les choses en mains pour réduire son empreinte carbone. "Elle économise 768 tonnes de carbone sur cinq ans. Ça va compenser la consommation électrique de 1.100 foyers en France" calcule le président.

Un veau par an et par vache

Les trois éleveurs du Gaec de Bellegarde sont autonomes pour le fourrage. Ils limitent donc déjà le nombre de bêtes - 220 au total - puisqu'ils ne peuvent tout simplement pas en nourrir plus. "On fait des échographies sur les bêtes une fois qu'elles ont été saillies, pour éviter de garder des vaches vides toute une année, et ainsi augmenter au maximum la production avec le minimum de bêtes" explique l'un des agriculteurs de la ferme, Damien Bergerie. En résumé : "un veau par an et par vache".

Quid de la consommation en eau ?

La réduction de l'empreinte carbone est déjà en marche. En revanche, la diminution de la consommation d'eau est moins évidente, puisqu'il faut énormément d'eau pour cultiver la nourriture des vaches, comme le maïs. Autre facteur à prendre en compte : la sécheresse. "L'été, une vache, ça boit 100.000 litres d'eau. On ne peut pas les restreindre et leur dire qu'elles ne peuvent pas boire" avance Bruno Morlet, le deuxième éleveur du GAEC.