Un week-end de charivari à la ZAP de Pertuis

Ce week-end la Confédération Paysanne et 32 autres collectifs ont appelé à 2 jours de mobilisation sur la zone à protéger de Pertuis. Plus d'un millier de personnes ont fait le déplacement selon les militants contre l'extension de la zone industrielle.

_"_Il y a beaucoup de jeunes et ça c'est très positif", explique Guizito, un des seuls militants à accepter de parler au micro. Il a fait le déplacement pour soutenir ses enfants très actifs sur le site de cette "zone à protéger" de Pertuis. Ce papa a dormi comme les centaines d'autres manifestants dans un camion. Il était arrivé ce samedi 14 mai pour le "carnaval revendicatif" prévu.

Un charivari, à l'initiative de la Confédération Paysanne et de 32 autres collectifs nationaux et locaux, qui a quand même dégénéré en fin de journée samedi. Selon les gendarmes, le cortège de militants déguisés été composé de 500 à 600 personnes. Certains ont fini par pénétrer dans l'entreprise Pellenc et ont dégradé des machines agricoles de vendange. Un moyen de manifester leur colère contre le maire, Roger Pellenc et son projet d'extension de zone industrielle dans les plaines fertiles et humides de la Durance. Finalement, une seule interpellation a eu lieu. Quelques militants croisés au bord de l'étang de la ZAD confient : "Si on en arrive à ce genre de débordement alors on a perdu". La majorité des personnes interrogées ont fait le déplacement pour une manifestation pacifique.

"Un lieu de dialogue nécessaire pour les luttes"

Lara suit le mouvement depuis ses balbutiements judiciaires de 2018 jusqu'à cette mobilisation "de grande envergure" qu'elle a en partie organisée avec bien d'autres militants. "On est beaucoup à avoir de fortes réactions face à la protection du climat et on a ce sentiment qu'on n'a pas d'endroit pour nous exprimer", déclare-t-elle. Alors pour cette militante écologiste, les ZAD et particulièrement celle de Pertuis permettent à tous ceux qui se sentent concernés par ces luttes d'échanger et de grossir leurs rangs.

Etienne, lui, va plus loin. Il est un des représentants d'un mouvement national qui est né il y a un an et demi : Les soulèvements de la Terre. Un collectif de collectifs qui rassemble notamment des membres de la Confédération Paysanne, d'Extinction Rebellion et des habitants de zones à défendre de toute la France. Quand on lui pose la question des raisons d'un tel rassemblement entre deux élections, il souligne qu'il n'a plus confiance en des politiques qui n'agissent pas. "On va droit dans le mur c'est maintenant qu'il faut se préoccuper des questions climatiques pour qu'il existe un avenir pour tout le monde", assure-t-il.

La journée de dimanche s'est déroulée dans le calme, entre spectacles de circassiens, discutions et ateliers de construction.