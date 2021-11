Un yacht de 18 mètres échoué sur une plage de La Croix-Valmer

C'est un petit coin de paradis dans le parc national de Port-Cros, défiguré par les débris de l'épave d'un yacht de 18 mètres. La scène se déroule sur la plage de Gigaro, à La Croix-Valmer dans le Var. Début août, un bateau coule à 50 mètres au large de la plage. La proue sort de l'eau, les baigneurs s'en servent même de plongeoir.

La coque du bateau est éventrée et les fluides qui s'échappent du moteur représentent un risque pour l'environnement. - Mairie de La Croix-Valmer

Trois mois plus tard, le bateau, éventré, se déchire petit à petit contre les rochers. Des morceaux de bois, de plastique et de fer se répandent le long de la côte, un spectacle désolant. Le site est en zone protégée Natura 2000, pourtant se déversent dans la mer les huiles et autres liquides du moteur du bateau. Les opérations de nettoyage sont par ailleurs compliquées en raison de la fragilité du site.

Avec la houle, des morceaux de bois, de plastique et de fer se répandent le long de la côte. - Maire de la Croix-Valmer

La préfecture maritime et la mairie ont demandé à plusieurs reprises au propriétaire du yacht de faire le nécessaire, sans succès. Il s'agirait d'un chef d'entreprise varois, déjà connu pour avoir stocké illégalement des pièces de bateau. La mairie de La Croix-Valmer porte plainte et demande des réparations.