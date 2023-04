Une action d'Extinction Rebellion à la Chambre d'agriculture de Metz pour contester les méga-bassines

Un portail enchainé et une pancarte accrochée. La Chambre d'agriculture de Metz a été prise pour cible par des militants d'Extinction Rebellion, dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 avril. L'association revendique une action menée devant le bâtiment. "Des militant.e.s ont chaîné le portail de la Chambre d’agriculture", explique-t-elle dans un communiqué. "Ils y ont également installé une banderole sur laquelle on peut lire 'Pas de respect pour le modèle qui nous détruit' et 'Soutien aux paysan.ne.s en lutte contre les méga-bassines'".

Réponse à de précédentes actions

La Chambre d'agriculture de Metz a été visée car elle abrite les bureaux de la Fédération départementale des syndicats d'exploitation agricole (FDSEA) et des Jeunes agriculteurs (JA). Le 12 avril, ces deux organisations syndicales avaient déversé du fumier devant la permanence de la députée LFI de Moselle Charlotte Leduc, pour soutenir le projet de méga-bassines et les forces de l'ordre mises en cause lors des manifestations des 25 et 26 mars dans les Deux-Sèvres.

L'association de désobéissance civile rappelle aussi qu'elle milite pour "un changement radical de modèle agricole". Elle dénonce l'utilisation de pesticides et "l'accaparement de l'eau", soutenus selon elle par la FDSEA et les JA.