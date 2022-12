Une action de désobéissance civile écologiste place Graslin à Nantes ce samedi

Ce samedi après-midi de 15h à 16h dans le centre-ville de Nantes, place Graslin, une vingtaine de militants écologistes, notamment d’Attac 44, Extinction Rébellion Nantes, Groupe d’intervention des grenouilles non violentes (GIGNV), Survie, et Sortir du nucléaire Pays Nantais a mené une action de désobéissance civile devant la banque BNP Paribas.

Faux sang pour dénoncer les décès liés à la pollution

Des militants costumés en banquiers ont aspergé de faux sang des victimes, portant des pancartes "climat, droits humains, santé". "Ce faux sang représente les 48 000 décès prématurés par an liés à la pollution et les réfugiés climatiques qui périssent ou vont périr à cause des changements climatiques." précise Manon Souquet, porte-parole d'Attac 44.

Objectif de ces militants : dénoncer le rôle que jouent les banques dans le dérèglement climatique et exiger la taxation des superprofits de certaines banques. Les associations revendiquaient aussi une régulation de l’Etat et le respect de l’Accord de Paris.