Une action de Greenpeace sur les façades de l'hôtel de ville de Nantes

Nantes, France

Des militants de Greenpeace ont mené une action pacifique dans la nuit de lundi à mardi contre l'hôtel de ville de Nantes, ils ont collé des affiches sur les vitrines pour demander au maire de Nantes d'offrir davantage de menus végétariens dans les écoles dans les écoles. Greenpeace affirme que certaines mairies d'arrondissement de Paris ainsi que les villes de Lille et de Grenoble proposent deux menus sans viande ni poisson par semaine. Elles vont donc plus loin que la loi alimentation entrée en vigueur le 1er novembre et qui stipule au moins un repas végétarien par semaine.

Une viande de meilleure qualité

L'organisation écologiste considère qu'un menu végétarien de plus permettrait à la ville de Nantes de réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses cantines de 548 tonnes de CO2 par an. Greenpeace a mené des actions similaires dans une vingtaine de villes, l'association souhaite aussi sensibiliser la municipalité à l'origine de la viande proposée dans les cantines, l'association milite pour des circuits courts et des produits de meilleure qualité.