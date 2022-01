Une activité sismique importante ces derniers jours en Béarn

Plusieurs séismes ont été enregistrés ces derniers jours en Béarn par le Réseau national de surveillance sismique. À des magnitudes variables (de 1,4 ce jeudi matin à Arette, 2,4 ce mercredi matin au plateau du Bénou, ou encore 3,3 ce mercredi soir à Estialescq).

3 ou 3 et demi sur l'échelle de Richter, cela commence à bien secouer pour ceux qui se trouvent à quelques kilomètres de l'épicentre !

Guy Sénéchal, enseignant chercheur à l'UPPA

Pour Guy Sénéchal, enseignant chercheur à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, "3 ou 3 et demi sur l'échelle de Richter, cela commence à bien secouer pour ceux qui se trouvent à quelques kilomètres de l'épicentre !" Le spécialiste ne s'avance pas sur un probable séisme plus fort, mais relève que "selon les statistiques et uniquement les statistiques, _un événement majeur survient tous les 15 à 20 ans_. Mais il n'y a rien de périodique", relativise-t-il.

Guy Sénéchal note en revanche que oui, "nous sommes dans une région où il y a des tremblements de terre. Nous en avons déjà eu de relativement importants [celui d'Arette en 1967, par exemple] et il y en aura d'autres".