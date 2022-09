Une agricultrice d'Entraigues-sur-la-Sorgue refuse d'être expropriée par un projet de zone d'activité

Aurélie Langlumé a planté une banderole pour défendre sa parcelle de maïs doux et de courges. Elle s'inquiète pour son chiffre d'affaires mais redoute aussi que la bétonisation favorise les inondations entre Entraigues et Vedène.

A Entraigues-sur-la-Sorgue, les propriétaires des terrains du projet de zone d'activité du plan commencent à recevoir les avis d'expropriation. Le projet d'extension de l'actuelle zone s'étend sur un peu plus de 37 hectares et créé une Zone Agricole Protégée. Mais une agricultrice vient de planter une banderole pour défendre sa terre. Elle n'a reçu aucune proposition financière de compensation et s'inquiète des risques d'inondations à l'avenir. L'agricultrice n'exclut pas de saisir la justice pour défendre son entreprise;

Pas de compensation proposée pour les terres expropriées

En plantant sa banderole Touche pas A Ma Terre, Aurélie Langlumé montre les 3 hectares et demi qui seront expropriés. Elle pointe aussi une autre parcelle : "un hectare qui est enclavé dans le projet de ZAC du Plan. Pour moi, il est englouti dans le projet". Elle souligne que ce sont "des terres riches, avec deux tours de récoltes en courges et et maïs par an. C'est comme si on perdait deux fois la culture dans l'année. Moi, en tant que fermière, je perds du chiffre d'affaire direct et je n'ai pas de compensations qui me sont proposées. Il va falloir voir les compensations sèches : c'est-à-dire que l'année prochaine, j'aurai une perte d'activité donc il faudrait un minimum d'indemnisation tant qu'on a pas trouvé de solutions".

Une banderole "Touche pas à ma terre" sur la parcelle de courges et maïs

Le collectif de la ZAD du Plan préférait qu'on donne réellement la priorité à une agriculture locale de proximité come le prévoit le Programme Alimentaire Territorial du Grand Avignon. "Ce que les élus, les aménageurs ne comprennent pas , c'est que l'argent ne peut pas remplacer la terre nourricière" s'indigne Claude Ranocchi : "ce n'est pas en distribuant de l'argent qu'on va trouver une solution. On est complètement à l'ouest, là !"

Terres déjà gorgées d'eau englouties par l'imperméabilisation ?

L'agricultrice s'inquiète aussi pour la culture des terres qui lui resteront après expropriation : "est-ce que je vais pouvoir continuer à cultiver ces terres de la même manière avec de la bétonisation partout alentours ? L'eau va s'accumuler sur mes terres dans un secteur où lorsqu'on creuse, l'eau est 30 cm. C'est d''ailleurs pour ça que ce sont des terres riches car ce sont des terres hydromorphes, donc déjà gorgées d'eau avant même l'imperméabilisation de la ZAC du Plan". L'agricultrice réfléchit à une éventuelle action en justice.

L'enquête d'utilité publique sur cette ZAC du Plan à Entraigues-sur-la-Sorgue s'achève le 24 octobre.