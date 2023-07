Une agricultrice lance une école de chiens de troupeaux en Sarthe

Un chien comme compagnon, mais aussi comme instrument de travail. C'est l'objectif de L'association de Chiens de Troupeaux de la Sarthe (L'AUCT72 ) : former des chiens à garder les vaches, les brebis, les poules et soulager les agriculteurs dans leur travail, mais aussi aider à sélectionner les bons chiots pour le travail de troupeaux. Agriculteurs ou amateurs, le stage s'adresse à tout le monde. Une dizaine de personnes assistent à chaque session, supervisée par un formateur. Le coût varie entre 40 et 70 euros selon le professeur.

Un bon investissement pour les agriculteurs

Pour débuter, il faut d'abord bien choisir son chien. Ici en grande majorité les stagiaires utilisent des border collie, mais il y a aussi quelques bergers australiens. Des chiens de races, qui ont un coût, selon Blandine Elie, la fondatrice de l'association, également éleveuse (vaches et poules) à Chantenay-Villedieu, cela en vaut largement le coût : "À la naissance, un chiot peut coûter 650 euros mais on peut monter à 950 €. Et après un chien complètement dressé, il faut compter déjà rien qu'en un an, de 1 500 à 3 500 € et plus, on va monter dans l'âge, plus vite dressé et puis va être performant. Et là on peut monter à 4000, 5000, voire 6 000 €."

Mais attention également à bien choisir une lignée de travail car un chien qui n'a pas d'instinct ne fera jamais un bon chien de travail, d'où l'importance de bien le choisir... et c'est vraiment un bon investissement : " je vois aujourd'hui, ma chienne Taïga m'accompagne beaucoup sur les vaches laitières. Ça m'a fait gagner du temps, mais de la pénibilité aussi. Parce qu'aujourd'hui, dans une salle de traite, on est dans une fosse et pour aller chercher une vache, il faut monter et redescendre. Donc il y a un risque de glissade, de chute. Mais du coup ma chienne monte, elle va aller chercher les vaches et elle revient. Et en fait, c'est vrai qu'on a vachement gagné en pénibilité travail. On va vite gagner un quart d'heure sur une traite et aujourd'hui, c'est très important parce que moins les vaches vont attendre aussi sur les quais, plus vite sera le nettoyage… Parce que les vaches bousent beaucoup quand elles attendent !" Elle estime économiser environ un demi salarié grâce au travail de sa chienne.

Mais c'est aussi une joie au quotidien : "quand elle a fini de ramener les vaches, c'est tout de suite miss câlins ! Et elle s'entend aussi très bien avec les enfants."

Un travail de longue haleine

L'association, créée en janvier 2023, a soulagé beaucoup de passionnés et d'agriculteurs, comme Jean-Marie. Il habite Champagné et travaille les brebis : "l'avantage d'avoir cette association en Sarthe, c'est qu'on a plus besoin d'aller trop loin. Avant, je faisais deux à trois heures de route aller et retour pour trouver un stage".

Jean-Marie et ses deux chiennes, Thalie et Just In. © Radio France - Milena Aellig

Il commence à former sa jeune chienne Thalie pour prendre la relève de son autre chienne, Just In. Elle a à peine sept mois mais se débrouille pas trop mal avec les brebis, même s'il reste du boulot : "il faut au moins deux ans avant de pouvoir en gérer un peu les moutons." Voire plus avec certains chiens ! Mais pour Jean-Marie, ancien cavalier, peu importe : "C'est comme un cheval, c'est beaucoup de travail, c'est physique, mais quel plaisir derrière quand on voit comment il progresse."

Un travail de précision

La dizaine de stagiaires travail sous le regard du formateur, Emmanuel. Il a amené son chien, Padawan, encore en formation lui-aussi, mais il a 7 border-collie au total, plus encore 3 chiens retraités sur son exploitation : "je ne peux pas m'imaginer travailler sans chien. Pas de chien, pas de brebis !".

Emmanuel, formateur et également agriculteur, et Padawan son jeune border. © Radio France - Milena Aellig

Lorsqu'il apprend aux chiens à travailler les troupeaux, il donne ses indications en anglais : "Come By", "Down" et., pour faire une distinction claire dans la tête du chien et éviter la confusion avec le français. Concrètement, il résume l'apprentissage : "On leur apprend tout simplement ce que c'est une droite, une gauche, un pousse, c'est à dire quand le chien est derrière et qu'il va éloigner les bêtes de nous. Parce que son naturel, c'est plutôt de nous ramener les bêtes, quel que soit le chien."

Une passion qu'il transmet aux stagiaires : "quand je vois mes chiens travailler et faire sur le pourquoi, ils ont été prévus à la base parce qu'on les a choisis sur quoi on les a mis. En termes de lignées, on a développé ce type de chien. C'est vrai que de voir mon chien travailler aujourd'hui, c'est mon plaisir."

Les stages ont lieu presque tous les mois en Sarthe.