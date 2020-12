Une aide de 200 euros pour l'achat d'un vélo électrique dans l'agglomération de Laval

Le développement des mobilités douces est un des chantiers des prochaines années dans l'agglomération de Laval. En 2021, un habitant qui investira dans un vélo à assistance électrique pourra bénéficier d'une aide de 200 euros de la part de Laval Agglo. Une mesure votée lundi soir par le conseil communautaire, qui statuait également sur le Budget Primitif 2021.

Un achat local

Pour bénéficier de ce coup de pouce, il faut respecter certaines conditions : le vélo à assistance électrique doit être acheté chez un commerçants de l'agglomération de Laval. De plus, le deux-roues ne doit pas fonctionner avec une batterie à plomb.

Sans condition de ressource

"Cette prime est donc doublée par rapport aux années précédentes" explique Isabelle Eymon, conseillère communautaire déléguée aux mobilités douces. Jusque-là la prime s'établissait à 100 euros. Le versement de cette aide n'est pas soumise aux conditions de ressource, et il est possible de la cumuler avec l'aide de L’Etat. D'ailleurs tout le monde ne peut pas bénéficier de cette dernière. Il faut être majeur et avoir un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 13.489 euros.