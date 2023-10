Une aire marine protégée va voir le jour en face de Nice

Les limites de cette future aire marine protégée (AMP) sont définies. Elle sera comprise entre la Pointe Madame (limite entre Nice et Villefranche-sur-Mer) et l'embouchure du Var. En revanche, au large, la question n'est pas tranchée. Tout comme le niveau de protection de l'environnement de cette aire marine protégée. Les élus niçois expliquent dors et déjà que cela ne sera pas un parc national comme pour l'île varoise de Port-Cros. Trop complexe face à une ville de plus de 300.000 habitants. Mais après ? Il y a 6 niveaux de protection. L'un d'eux est la zone dite Natura 2000, comme pour Saint-Jean-Cap-Ferrat ou les Iles de Lerins-Cap d'Antibes.

ⓘ Publicité

Nice peut-elle faire ce choix ?

"Rien n'est encore défini, assure Aurore Asso, élue de la ville et en charge du projet. Nous avons des études de plongeurs et de scientifiques. Nous consultons et consulterons encore la population. Les pêcheurs professionnels sont dans le comité. Nous allons aussi réaliser des études sur le monde socio-économique. Nous voulons prendre le temps". Sauf que du côté du cabinet du maire, on aimerait bien que le dossier soit bouclé pour la grande conférence sur les océans de 2025 organisée en partenariat avec le Costa Rica. Pas sûr que la concertation aille si vite. Il y a beaucoup de chose à prendre en compte dans une zone urbaine telle que celle de Nice. Et quelle que soit le niveau de protection de l'aire marine protégée, elle sera contraignante. Des contraintes difficiles parfois à faire accepter si le travail ne se fait pas dans le temps.