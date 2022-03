Une ancienne carrière convertie en réservoir d'eau potable en Vendée

La journée mondiale de l'eau ce mardi est l'occasion de s'intéresser à ce bien vital mais fragile. Pour assurer son approvisionnement en eau potable durant l'été, une saison sèche où les touristes affluent et la consommation double, la Vendée innove. Vendée Eau -gestionnaire de la production et de la distribution d'eau en Vendée- a décidé de connecter l'ancienne carrière des Clouzeaux près de La Roche-sur-Yon au lac du Jaunay. La canalisation de 27 km relie le lac alimenté par la rivière du même nom aux anciennes carrières. Ce qui permettra de doubler la capacité du lac en récupérant plusieurs millions de mètres cubes d'eau aujourd'hui rejetés en mer. Le remplissage va débuter lundi 28 mars. La carrière peut contenir 2.500.000 m3 d'eau qui s'ajouteront donc aux 3.4 millions de m3 de la retenue du Jaunay.

Ca n'a jamais été fait en France à l'heure actuelle. François Lemaire

"_L'idée pendant les mois d'hiver est de capter une partie des excédents d'eau de la rivière du Jaunay pour les transférer vers la carrière -_explique François Lemaire, responsable des ouvrages chez Vendée Eau- et en été on va vider doucement la carrière des Clouzeaux pour recharger le lac et ainsi assurer une alimentation en eau potable en quantité suffisante pour toute la zone ouest du département", à savoir le littoral.