Une année 2021 en demi teinte pour le parc animalier des Monts de Guéret

C'est le dernier jour pour aller voir les loups de Chabrières ! Le parc animalier des Monts de Guéret ferme ce soir jusqu'au 5 février. Un repos bien mérité après une année 2021 marquée par la crise sanitaire. "Nous avons fermé pendant 7 mois, c'est très long parce que nous ne pouvions pas remplir notre activité à 100%, explique Abel Guittard, le directeur du parc animalier. On a d'abord une mission d'information et une mission pédagogique que l'on n'a pas pu faire pendant tous ces mois de fermeture."

C'est seulement à partir du 28 juin que les visiteurs ont pu de nouveau admirer les 33 loups du parc. Et très vite, la fréquentation a augmenté : "on est sur une fréquentation similaire à 2019, ajoute Abel Guittard, malgré une baisse très importante sur le mois de juillet, en particulier avec la mise en place du pass sanitaire. D'un seul coup, on a senti une chute de 25 %, mais cette baisse a tout de suite était rattrapée parce que les gens sont revenus nous voir."

De nouvelles naissances à venir

Certains n'hésitent pas à braver le mauvais temps pendant ces vacances de Noël, comme Isabelle, originaire de la région parisienne : "Justement, il n'y a pas trop de monde. Comme ça, on n'est pas dans la foule et on peut bien profiter des animaux." Avec sa famille, elle est venue observer les trois jeunes loups nés au printemps dernier. En 2022, de nouvelles naissances pourraient bien avoir lieu : "On espère bien sûr avoir des naissances au niveau des loups, on en aura certainement au niveau des cerfs, et je pense que la mini ferme s'étoffera aussi de nouvelles naissances dès le printemps", conclue le directeur du parc.