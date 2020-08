Une année à guêpes dans l'Yonne

Si vous êtes un habitué des barbecues ou planchas en famille vous avez sûrement remarqué ce convive embarrassant : cette année, plus que d'habitude la guêpe s'invite chez nous ! En cause la météo avec un été trop doux et un printemps tout aussi précoce. La prolifération de cet insecte se constate jusque dans les pharmacies. A Bléneau, Thierry Gaudrillault constate deux à trois fois plus de clients victimes de piqûres.

Piège, tapette et ... couteau !

Pour se prémunir du dard, chacun a sa solution. Martine et son mari ont adopté la méthode du piège " Avec de la bière et du sirop. On prend une bouteille vide d'un litre et demi, on la coupe en deux, on renverse la partie avec le goulot à l'envers dans la seconde moitié. Ca marche ! " assure la jurassienne. La variante est tout aussi efficace confirme Madeleine " je mets de la confiture à l'intérieur ce qui attire les guêpes, et elles tombent dans l'eau". Il y aussi la méthode plus directe de la tapette pratiquée par Eliane, tandis que Léger n'hésite pas à les menacer avec un couteau à pain !

L'alliée du jardinier

Pourtant loin d'être une ennemie, la guêpe est plutôt l'alliée du jardinier. Mieux vaut donc la faire fuir plutôt que la tuer selon Anne Rapiau l'experte jardinage de France Bleu Auxerre "Elle mange des insectes et nous débarrasse ainsi d'une grande partie des mouches, des moustiques, des larves d'insecte et des chenilles ". Du coup mieux vaut rester bons amis. Pour cela deux solutions , brûler du marc de café qui marche comme un répulsif et est plutôt efficace selon Thierry Gaudrillault ou encore préparer une petite assiette avec fruits et viandes à disposer loin de la table pour éloigner la convive non désirée.

Il faut en revanche éviter de gesticuler ou tenter d'éliminer par soi même un nid de guêpe ! En cas de piqûre il faut surveiller tout particulièrement l'évolution rapide de celle-ci. Si la guêpe pique un enfant, une femme enceinte, une personne allergique ou bien que la piqûre se situe sur le visage ou le cou il faut consulter rapidement !