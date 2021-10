Une année compliquée jusqu'ici pour la cueillette des champignons dans le Berry

Pour profiter de ce week-end, et de ce début de vacances de la Toussaint, vous projetiez peut-être d'aller récolter des champignons dans nos forêts du Berry. Un bon bol d'air frais, mais on vous prévient : il faudra ouvrir les yeux en grand, car ils se font rares pour le moment. France Bleu Berry est parti en quête ce samedi dans la forêt du Poinçonnet, guidé par un spécialiste : Pierre, Castelroussin de 31 ans, passionné depuis tout petit. Si la récolte fût maigre, la ballade vaut le détour !

Pierre est passionné depuis tout petit Copier

Une année compliquée

"On a des années où on a fait par cueillette, entre 20 et 30 kilos. Cette année, ça n'est pas une très bonne année à champignons on va dire. Le temps n'a pas été au rendez-vous. Il y a eu des pousses de girolles, et ensuite il n'y a pas eu grand chose" constate Pierre, qui cueille les champignons depuis qu'il est enfant. Une passion transmise par son papa et ses oncles.

L'année pour le moment est compliquée pour la cueillette des champignons Copier

Même si la récolte n'est pas toujours au rendez-vous, Pierre continue a partir en quête dans les forêts du Berry, car l'essentiel n'est pas forcément dans la cueillette : "Ca me permet de me libérer, de s'aérer l'esprit. On est bien en forêt. On est avec la famille, avec les amis. C'est un moment de détente".