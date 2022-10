"Une année encore très difficile pour les apiculteurs"

Dans tout le sud de la France et particulièrement en Lozère, la saison apicole 2022 est une année catastrophique. Entretien avec Henri Clément, apiculteur depuis plus de 30 ans en Lozère et porte-parole de l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF).

France Bleu Gard Lozère : encore une saison difficile pour les apiculteurs ?

Une année très difficile, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu un hiver très doux, donc une sortie d'hivernage très précoce, pas beaucoup de pertes, un début de printemps très favorable donc on était tous enthousiaste et on pensait que la saison serait pour une fois très bonne. Ça a très bien démarré et puis très rapidement, on a vu se profiler la sécheresse. Ça a été le cas et donc tout l'été, il a fait très très sec, il a fait très chaud, ça a brûlé les fleurs et donc la végétation a souffert du manque d'eau. On n'a produit entre 10 et 12 000 tonnes de miel. Cela représente 40 à 50 % de baisse par rapport à une année normale.

Pour vous cette baisse de la production des récoltes, c'est la preuve du changement climatique ?

Oui, ça devient de plus en plus compliqué parce que les bouleversements climatiques, ce n'est pas un vain mot. Et nous, on le ressent tout particulièrement les apiculteurs, parce qu'on est des observateurs privilégiés de la nature. On est toujours proche de la nature, on regarde la végétation. 2019 avait été très mauvais. 2020 a été bon parce qu'on a eu du miellat. 2021 a été catastrophique et 2022 n'est pas bonne non plus. Voilà, c'est très inquiétant. Moi, ça fait 30 ans que je suis apiculteur professionnel. On s'est beaucoup battu sur les pesticides, on s'est beaucoup battu contre le frelon asiatique, mais l'enjeu pour l'apiculture de demain de ceux qui commencent, c'est l'impact des bouleversements climatiques, on le voit.

Avec le constat qu’aujourd'hui on a une France et même une Europe du miel coupé en deux ?

Oui, le pourtour méditerranéen était la grande zone de production des miels en Europe. L'Espagne, la Grèce, la Turquie, l'Italie, la France du Sud, ce sont des pays qui aujourd’hui souffrent de plus en plus avec des récoltes aléatoires. En revanche, les pays du Nord font de plus en plus le miel. D'ailleurs, on voit bien cette année que la France est quasiment coupée en deux. C'est-à-dire tout ce qu'il y a en dessous de la Loire, a beaucoup souffert de la sècheresse, de la canicule et les collègues qui sont en Bretagne, qui sont dans le centre, qui sont en région parisienne, en Île de France, ils ont fait de belles récoltes parce qu'ils sont moins touchés que nous et nous ça devient très compliqué.

Comment les apiculteurs du sud s’adaptent ?

Il faut de plus en plus bouger les ruches, transhumer les ruches. C'est un travail assez fastidieux et épuisant. La Lozère est une véritable terre de miel, c'est vrai. On a des miels extraordinaires, des miels très rares, de très grande qualité. Mais les récoltes sont de plus en plus aléatoires. Et j'ai des collègues qui devraient devenir professionnels, qui hésitent en raison de cette difficulté à produire de manière régulière, on ne peut rien prévoir.

Que faut-il faire ?

Il faudrait qu'on replante beaucoup d'arbres pour essayer d'amoindrir le choc. Parce qu'en fait, les arbres résistent mieux quand même que les petites plantes qui ont des racines beaucoup plus superficielles. Il faudrait surtout que les pouvoirs publics, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, les Eaux et Forêts prennent le problème à bras-le-corps, ne se contentent pas de faire du greenwashing. En disant cela, on va communiquer, on va prendre en compte le climat. Il faut des actions concrètes. Ça veut dire réorienter l'agriculture. C'est très clair, ça devient très compliqué. Les abeilles, à certains endroits, n'ont même plus leur place donc il faut réorienter l'agriculture, refaire énormément de plantations parce qu'on sait que les arbres, c'est important pour les abeilles, mais pas uniquement sur le plan agronomique. Les arbres, c'est fabuleux, et même pour lutter contre les bouleversements climatiques.