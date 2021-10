Une antenne de réseau téléphonique crée la polémique au milieu des vignes du Sauternais

Entre la vallée du Ciron et celle de la Dordogne, s'étendent de nombreuses propriétés viticoles de renom. Parmi elles, le château de Rayne Vigneau, dont le directeur Vincent Labergere est furieux. "Imaginez ! Elle sera le point culminant du coin, elle dépassera les collines et les tours des châteaux !" Or, le panorama est "l'outil de travail" des viticulteurs. Le tourisme, ou plutôt l'œnotourisme le premier secteur d'activité de la région. Et quoi de mieux pour attirer les touristes, qu'un paysage à couper le souffle ?

De son côté maire, Bernard Laurans, ne partage pas les inquiétudes des producteurs viticoles. "Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un immeuble... ce n'est qu'une antenne, quelque chose d'assez transparent. " De toutes façon, le projet est non négociable à ses yeux, car "c'est un vrai besoin pour les Baummais depuis longtemps. Pour les loisirs mais surtout pour le travail." En effet, le bas de la ville est très mal desservi et cela pose de sérieux soucis aux commerçants. Ces derniers ne peuvent, par exemple, utiliser le paiement par carte bancaire. C'est aussi un problème pour les touristes, rappelle le maire. "Comment les directeurs de château espèrent que les touristes leur rendent visite sans réseau ? Aucun moyen pour eux de se servir des GPS !"

Malgré tous ces arguments, les viticulteurs maintiennent leur position. Ils ont donc lancé une procédure en justice afin d'obtenir un recours du projet voire, son annulation. Le verdict doit tomber ce mardi 12 octobre après le passage en référé du dossier au tribunal administratif de Bordeaux.