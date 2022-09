Une appli pour connaître la fréquentation sur le Mont Ventoux en temps réel

Plus de 700.000 visiteurs grimpent chaque année sur le Mont Ventoux, à vélo, à pied, à moto ou en voiture. Parfois, en haute saison, ça coince : il y a trop de monde sur le sommet ou sur les parkings. Pour éviter les embouteillages et les photos souvenirs gâchées par un trop grand nombre de touristes, le Parc naturel régional du Ventoux sort un nouvel outil. Une application baptisée "Affluences", qui permet de gérer les flux en temps réel.

Grâce à elle, on connaît en direct le taux d'occupation des parkings sur le Ventoux : parking Sud depuis Bedoin, parking Nord depuis Malaucène. L'idée, nous dit le Parc, c'est d'éviter la saturation des parkings, de rendre la sortie plus agréable et confortable et de préserver le sommet du Ventoux.

L'entreprise "Affluences" utilise des compteurs, infrarouges et vidéos 3D. L'objectif affiché c'est de "démocratiser l'information d'affluence et la rendre aussi accessible que la météo". Son fondateur en a eu l'idée lorsqu'il était étudiant et qu'il avait du mal à trouver une place à la bibliothèque de sa fac. D'autres sites utilisent déjà cette appli : des facs, des piscines, des musées, des bibliothèques. Un outil supplémentaire permet aussi de savoir combien de temps dure la file d'attente pour rentrer dans ces établissements. Ici, pas question de réserver sa place comme pour les Calanques à Marseille. Mais il s'agit quand même d'une tentative de réguler une fréquentation touristique parfois dommageable pour le Ventoux.

