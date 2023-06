Une association compte les camions sur l'autoroute A9 pour dénoncer la pollution

Entre dimanche soir et lundi soir, l'association Alternatiba compte les poids-lourds sur l'autoroute A9. Postés sur le pont à Saint-Estève, près du parking-relais, les bénévoles réalisent le comptage toute la nuit et toute la journée pour noter, un par un un, les camions qui circulent sur l'autoroute dans les deux sens, entre la France et l'Espagne. À 7 heures ce lundi, déjà 2.500 camions décomptés. "C'est l'autoroute que les camions fréquentent le plus en France", déclare Eric Le Balier, l'un des membres de l'association, invité de France Bleu Roussillon.

Cette opération vise à alerter les autorités sur la pollution engendrée par ce trafic. "Les bornes de relevés installées près de l'autoroute indiquent que les taux d'émission de polluants dépassent les niveaux autorisés par l'Organisation mondiale du commerce."

Et si on roulait à 90 km/h sur l'autoroute ?

L'association Alternatiba prend alors exemple sur d'autres agglomérations proches des autoroutes. "À Valence, par exemple, on roule sur l'autoroute A7 à 90 km/h quand on arrive au niveau de la ville, explique Eric Le Balier. C'est la même chose à Montpellier. Nous demandons donc au préfet de réduire la vitesse entre les péages sud et nord de Perpignan."