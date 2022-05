Une association demande à la région Grand Est la gratuité du tram-train entre Kruth et Mulhouse

L'association Thur Ecologie et Transports vient d'écrire à la région Grand Est, elle demande la mise en place de la gratuité du tram-train entre Kruth et Mulhouse. Dans un contexte de hausse du carburant, cela permettait de faire des économies pour les ménages, dans un territoire rural et enclavé.

Dans la vallée de Thann et de la Thur, l'association Thur Ecologie et Transports vient d'écrire au président du Conseil Régional du Grand Est Jean Rottner. Elle lui demande d'expérimenter la mise en place de la gratuité du tram-train sur la ligne Kruth-Thann-Mulhouse. C'est une ligne rurale qui traverse 26 fois par jour la vallée.

Pour l'environnement et le porte-monnaie des ménages fragilisés par la hausse du carburant

L'objectif est de rentabiliser cette ligne qui est fréquentée par 8.500 usagers par jour, alors que les objectifs étaient de 12.000 par jour. Le coût du transport devient aussi cher pour les ménages. Par exemple 20 euros un aller-retour entre Kruth et Mulhouse, il y a aussi la hausse du prix du carburant.

"Les territoires ruraux ont besoin de cette mobilité. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont plus les moyens de payer, quant il faut aller dans les services publics depuis nos villages enclavés. On peut essayer le samedi ou le dimanche cette gratuité, puis l'étendre rapidement ensuite. Nous avons perdu des usagers entre Thann et Kruth, autant en gagner avec cette gratuité," expose Daniel Walter, le président de l'association Thur Ecologie et Transports.

La gare de Thann où l'on peut aller à Mulhouse © Radio France - Guillaume Chhum

Cela entrainerait aussi moins de circulation de voitures sur la RD 1066 où les bouchons sont nombreux et un désenclavement de la vallée où il faut à tout prix un véhicule pour circuler.

Des tracts distribués aux usagers de la ligne pour les sensibiliser à la gratuité

C'est aussi bon pour l'environnement, avec moins de gaz d'échappement. L'association sollicite donc la commission Transports de la région, pour une analyse économique et espère que la gratuité soit possible dans cette zone rurale, alors queplusieurs villes s'y sont mises, comme Châteauroux, Aubagne, Dunkerque ou encore Calais.

Ca a boosté fortement la fréquentation des transports en commun dans les villes concernées. Des tracts vont-être distribués par l'association aux usagers, pour les sensibiliser à cette gratuité des transports, cela pourra engager une discussion avec eux.

