Une association demande le désensablement de la passe des Abîmes entre La Grande-Motte et le Grau-du-Roi

On peut voir l'ensablement à l'entrée de la passe des Abîmes entre La Grande-Motte et le Grau du Roi.

Une pétition a été lancée par l'association Les amis et riverains du Ponant pour demander le désensablement de la passe des Abîmes. La passe des Abîmes, c'est ce passage de moins de 100 mètres de large qui lie la mer à l'étang du Ponant, entre La Grande-Motte (Hérault) et Le Grau-du-Roi (Gard). Avec les courants marins, cet endroit s'ensable et l'eau a du mal à circuler.

"Si la passe s'ensable, il n'y aura plus de possibilité de naviguer", explique Charles Barail, membre de l'association Les amis et riverains du Ponant. "Or, il y a un petit port au Ponant avec une bonne centaine de bateaux de plaisance. Sans les échanges avec la Méditerranée, l'eau va pourrir. Et puis le Vidourle se déverse dans la Méditerranée par la passe des Abîmes. Si la passe des Abîmes est ensablée et qu'il y a une crue, il n'y aura pas de possibilité qu'il y ait le déversement du Vidourle dans la mer. Et il y a un risque d'inondation", développe-t-il.

Le problème, c'est que ce lieu est partagé entre deux départements, et qu'il est complexe de déterminer qui va débloquer les fonds pour curer la passe. "Au regard de l'avancement de cet ensablement, je crois que cette action menée par l'association des riverains du Ponant doit être accompagnée", réagit Stéphan Rossignol, maire de la Grande-Motte. "Nous allons reprendre les discussions avec nos voisins du Grau-du-Roi et l’Établissement public territorial du bassin Vidourle pour voir les actions qui pourraient être conduites pour empêcher que cette passe soit totalement bloquée."

Les flamants roses ont pied dans la passe des Abîmes. - Les amis et riverains du Ponant