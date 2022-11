Une association lance le "Respire Day", un jour par semaine sans livraison de repas à domicile ou au travail

Et si on allait chercher notre repas, au lieu de se le faire livrer ? C'est l'idée lancée par Respire cette semaine. L'association qui s'est notamment mobilisée sur l'imposition du contrôle technique au deux-roues, appelle les habitués de la livraison de repas à délaisser le dispositif au moins un jour par semaine, en allant chercher eux-mêmes leur commande à pied ou à vélo. Un "Respire Day" pour lutter contre les livraisons qui se font avec des véhicules thermiques, comme les scooters ou les motos.

"On ne s'est pas donné d'objectif précis, l'idée c'est déjà de sensibiliser, d'informer, sur le fait qu'on a un mode de consommation (...) qui est source de pollution" explique Tony Renucci, le président de cette association nationale basée à Paris. "On ne dit pas qu'il faut complètement arrêter [la livraison à domicile], on dit 'au moins une journée dans la semaine, montrons l'exemple', utilisons des mobilités actives pour aller chercher notre commande."

La coupe du monde de foot approche, on sait que c'est un moment durant lequel les gens aiment se faire livrer

Selon l'association, le transport de marchandises représente 25% des émissions de CO2 en ville. C'est cette pollution que le président de Respire Tony Renucci espère faire baisser avec ce Respire Day. Pour lui, le moment est idéal. "La coupe du monde de foot approche, on sait que c'est un moment durant lequel les gens aiment se faire livrer. Evidemment, on vise quand même un public urbain, une cible de 18 à 40 ans." Le mouvement s'accompagne d'un hashtag #RespireDay sur les réseaux sociaux. Chaque personne qui participe est invitée à poster un selfie avec sa commande récupérée en personne.