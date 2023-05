Une association mayennaise lance Les Champs d'ici, un nouveau magazine agricole en ligne

Arthur Nicholas Orchard / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

L'association mayennaise Graines d'avenir propose à partir de ce mercredi 31 mai un nouveau média en ligne consacré aux questions agricoles. Le magazine s'appelle Les Champs d'ici et il traitera notamment de sujets sur l'agriculture paysanne ou sur la biodiversité. Son rédacteur en chef, Gilles Moteau, était notre invité ce mercredi 31 mai dans la matinale de France Bleu Mayenne.

Un nouveau magazine, trois ans après l'arrêt de l'hebdomadaire L'avenir agricole

Les Champs d'ici est le deuxième magazine, lancé par l'association Graines d'avenir, basée à Changé près de Laval. En 2020, l'hebdomadaire L'avenir agricole avait dû cesser de paraître à cause de problèmes financiers. Pour le rédacteur en chef du nouveau magazine, Les Champs d'ici, il ne s'agit pas d'une renaissance car la ligne éditoriale "n'a plus grand-chose à voir avec L'Avenir agricole", explique Gilles Motteau.

Les Champs d'ici ne sera pas disponible en version papier dans un premier temps, mais ce nouveau média pourra être lu en ligne. De nombreuses problématiques seront abordées, comme "l'alimentation, la souveraineté, la sécurité et tout ce qui en découle. Bien évidemment, toutes les questions climatiques, environnementales, les modes de production agricoles", précise Gilles Motteau sur France Bleu Mayenne ce mercredi 31 mai. Ce nouveau magazine ne couvrira pas seulement l'actualité agricole en Mayenne : les sujets de l'ensemble du territoire de la métropole seront traités.

Ce nouveau média ne s'adresse pas uniquement aux agriculteurs, il veut toucher le grand public. "On a tous des préoccupations communes : on a un besoin vital de se nourrir et de bien se nourrir, donc ça concerne autant les ruraux que les urbains", affirme le rédacteur en chef, Gilles Motteau.

Des abonnements annuels seront proposés à 40 euros, mais les lecteurs peuvent aussi choisir les formules de six mois à 30 euros et trois mois pour 20 euros.