Une association messine s'engage pour la journée mondiale du nettoyage de la planète

Avant le départ tout le monde s'équipe : gants et sacs poubelles suffisent pour cette matinée de nettoyage collectif de l'île Saint-Symphorien à Metz. C'est François Juville le président de l'association Funsport activity qui assure la distribution. Il avait prévu une simple marche avec les membres de son association avant de se rendre compte, tout à fait par hasard, que c'était aussi la journée mondiale du nettoyage de la planète . "On a décidé de joindre l'utile à l'agréable, il faut s'investir !", explique cet éducateur sportif. 13 volontaires ont répondu présent, tous ont à cœur de s'engager pour l'environnement.

ⓘ Publicité

30 kg de déchets ramassés

Le déchet qu'on retrouve le plus reste le mégot de cigarette, même sous les arbres et dans les buissons ! Un constat qui agace Sébastien : "C'est du manque de civisme les gens balancent leurs déchets par la fenêtre de leur voiture en se disant que quelqu'un ramassera pour eux. Tous ces mégots sont oubliés et polluent les sols pendants des années." Des plastiques, des canettes et des emballages de fast food remplissent le sac poubelle de Valentin : "Beaucoup de gens jettent des déchets, c'est pas bien, ça pollue et c'est mal pour le climat", explique le jeune garçon de 9 ans. En tout ces volontaires ont récolté 30 kg de déchets et 4 500 mégots de cigarette !

Après sa mobilisation pour la journée mondiale du nettoyage de la planète, Funsport Activity organise une vente de bougie dès le 22 septembre pour récolter des fonds pour l'association Lames de joies qui prête des lames de course en carbone aux enfants amputés.