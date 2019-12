Deux attaques de troupeau imputables au loup en Ariège

La préfecture de l'Ariège, qui doit déjà gèrer les ours, annonce qu'une attaque de troupeau est imputable au loup. Elle a eu lieu début décembre à la frontière avec l'Aude, près de Mirepoix. Et une autre attaque a eu lieu dans le même secteur il y a quelques jours.

Deux attaques de loup en dix jours entre l'Ariège et l'Aude.

Moulin-Neuf, France

Une prédation attribuable à un loup, selon l’office national de la chasse et de la faune sauvage, a eu lieu dans la nuit 4 au 5 décembre dernier sur la commune de Moulin-Neuf, à la limite Ariège-Aude, non loin de Mirepoix Quatre ovins ont été tués. L’ONCFS a mis en place un dispositif de surveillance dans la zone concernée. Des photos confirmant la présence du loup ont été réalisées peu après Et une nouvelle attaque a eu lieu chez ce même éleveur le 14 décembre, tuant cette fois une brebis.

Une limite Aude-Ariège connue pour abriter des loups depuis cinq ans

La présence du loup est connue depuis 2014 dans le secteur voisin du Razès, entre Limoux (Aude) et Mirepoix (Ariège), secteur identifié de fait comme zone de présence permanente au sens du plan national loup. L'ONCFS tente à présent de savoir s'il s’agit du même individu ou d'un nouveau spécimen.

Pour toute information sur le loup, l’ONCFS a mis en place un site dédié à la présence du loup en France www.loupfrance.fr.