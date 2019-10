Une attractivité récompensée : la ville de Limoges conserve son label 4 fleurs

Limoges conserve son label 4 fleurs, un label qui récompense toujours le fleurissement de la ville mais plus largement l'engagement des communes en faveur de l'amélioration de la qualité de vie. C'est le conseil national des villes et villages fleuris qui décerne ce label.

Limoges, France

C'est officiel, la ville de Limoges conserve son "label 4 fleurs" un label qui vise toujours à récompenser une commune pour son fleurissement mais si Limoges conserve cette distinction c'est aussi pour sa stratégie d'attractivité à travers le paysage et le végétal.

Limoges c'est plus de 52 000 arbres dans la ville

La municipalité de Limoges souligne qu'elle doit cette récompense à sa politique de valorisation du patrimoine paysager et végétal, avec plus de 50 m2 d'espaces verts aménagés par habitant. 52 000 arbres et plus de 400 essences sont répartis dans la ville dont 359 arbres remarquables, sans oublier des 9 hectares de jardins familiaux et les 140 hectares de terrains de sport.

Une distinction qui en cache une autre

La Ville de Limoges avait aussi obtenu en mai 2016 la labellisation du Pollinarium Sentinelle pour sa politique innovante du jardin botanique de l’Évêché. Elle est aussi la première ville de France à avoir obtenu le label «Végétal local » l'année dernière.