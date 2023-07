Une baleine à bosse de dix tonnes s'échoue dans la nuit sur une plage de Bidart

Si les échouages de dauphins ou de phoques deviennent de plus en plus fréquents, ceux de baleines à bosse sont plus rares. Ce samedi soir, vers 22h30, un cétacé de 10 tonnes s'est échoué, mort, sur la plage des Embruns à Bidart. Les services de la ville ont mis 2h30 à évacuer la baleine à bosse de la plage.

Malade ou percutée par un bateau

La baleine mesurait 10 mètres de longs pour 10 tonnes. - Copyright Mairie de Bidart

Il a d'abord fallu la découper à la pelle mécanique. "Heureusement qu'elle s'est échouée sur une plage accessible aux engins !", souffle le maire de Bidart, Emmanuel Alzuri. Il regrette que, dans les cas comme celui-ci où l'animal a été repéré au préalable au large des côtes, on n'agisse pas avant son échouage sur une plage. "Il vaudrait mieux les récupérer en mer, les tirer vers le large et laisser la nature faire son effet. Parce que si elles s'échouent sur une plage inaccessible, on ne peut pas découper ça au couteau, donc on devrait les laisser se décomposer sur le rivage. Or, quand on voit les odeurs épouvantables de ces animaux en décomposition et le nombre de mouches ou frelons qu'ils attirent... il faut l'éviter !"

La baleine à bosse, qui mesure 10 mètres de long pour 10 tonnes, est actuellement stockée chez un professionnel, en attendant que des analyses soient faites pour savoir si elle était malade ou si elle a été percutée par un bateau au large. En janvier, selon l'observatoire Pelagis , une baleine à bosse s'était déjà échouée à Vieille-Saint-Girons, dans les Landes.