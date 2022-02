Une baleine à bosse observée samedi au large de Perros-Guirec

Une baleine à bosse a donc été observée ce samedi au large de Perros-Guirec, dans les Côtes-d'Armor. Par chance, un photographe amateur, Gildas Duval, était en balade et a pu capter quelques clichés.

Un peu tôt dans la saison

Selon Sami Hassani, chef du service des mammifères marins d'Océanopolis, le parc de découverte des océans de Brest, c'est assez rare et un peu tôt dans la saison : "l'an dernier, deux baleines à bosse ont été observées dans le sud Finistère, du côté de Concarneau et en baie de Douarnenez, mais c'était au mois de juin. En juin 2020, une baleine a aussi été vue au large de Paimpol et en baie de Saint-Brieuc." Ces baleines viennent des mers chaudes, les Antilles, les Caraïbes et migrent vers les mers froides, notamment la Norvège.