Une baleine à bosses s'échoue sur une plage près de Calais

C'est un phénomène exceptionnel selon la fédération mammalogique du Nord. Une baleine à bosses a été retrouvée morte jeudi matin entre Calais et Marck, sur la plage du Fort Vert. D'une longueur de près de 10 mètres et pesant plus de 20 tonnes, le cétacé est probablement mort en mer, ce qui expliquerait pourquoi il s'est échoué.

Selon les premières constatations, il s'agirait d'une femelle, qui doit maintenant subir une autopsie. Avant cela, le mammifère doit être remonté sur la plage par des engins, pour éviter la zone des balancements de marée. S'il repartait en mer, le corps pourrait être un obstacle à la navigation.