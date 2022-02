Une battue aux sangliers prévue ce vendredi près de la gare Aix-TGV

Prenez vos précautions ce vendredi de 8h à 13h, sur le secteur du stadium à Vitrolles. À cause d'une battue aux sangliers, on s'attend à un trafic perturbé sur un axe très emprunté : la Départementale 9 depuis le parc de Griffon à Vitrolles jusqu'à la gare Aix-TGV. La D9 va passer de deux fois-deux voies à deux fois-une voie. La D60 A entre Cabriès et Calas sera fermée à la circulation.

La zone de battue - DR

Une battue très encadrée

Quelque 150 chasseurs sont mobilisés sur un peu plus de 1.000 mètres carrés. C'est la deuxième battue depuis le début de l'année. La dernière a prélevé 15 sangliers. Les chasseurs vêtus de chasubles orange fluo seront munis de carabines à courte portée. On pourra compter sur 600 mètres entre chaque ligne de tireurs.

La sécurité est l'obsession de Bernard, 62 ans dont dix consacrés à la chasse : "La vigilance à tout prix ! Un sanglier qui passe, c'est pas grave. Un homme à terre, c'est grave."

Les sangliers y pullulent © Radio France - Christophe Van Veen

Les sangliers pullulent

Si la battue a été décidée par la préfecture, c'est en grande partie à la demande du centre d'entraînement équestre de Calas, qui accueille jusqu'à 700 chevaux, le plus important du Sud de la France. Brigitte Scandella, qui s'occupe d'une écurie, nous montre à la jumelle les outrages des mammifères sur la pelouse labourée régulièrement. À chaque fois, il faut reboucher. Et les entraînements sont impossibles. "Il y en a de plus en plus. C'est un fléau". Rien ne les arrête. "Ils sont tellement puissants. Ils défoncent tout sur leur passage".

Brigitte Scandella © Radio France - Christophe Van Veen

Comment expliquer une telle prolifération ? Les sangliers se nourrissent des déchets innombrables qui souillent le plateau de l'Arbois. L'urbanisation galopante réduit leur zone d'habitat et les pousse vers les routes. Ils se nourrissent aussi de vers trouvés dans des végétations calcinées par les feux récents.

Une chasse utile, mais des chasseurs décriés

La battue de ce vendredi intervient quelques jours après la mort par balle d'une randonneuse dans le Cantal, tuée par une chasseuse de 17 ans. Les chasseurs sont montrés du doigt.

"Quand on a besoin de nous, on vient nous chercher ! " - Bernard chasseur visé par les critiques

Bernard en a bien conscience et ça lui "fait mal aux tripes. Quand on a besoin de nous, on vient nous chercher ! Déjà, nous à Vitrolles, on ne chasse plus le dimanche après-midi. Il faudrait que les gens viennent nous voir chasser. On n'est pas des ivrognes, on ne boit pas avant une battue, et on n'est pas des fous de la gâchette. Le bon chasseur, c'est celui qui n'a pas le doigt sur la gâchette". Selon lui, l'exigence de sécurité est maximale : "On met des panneaux partout. Mais mardi dernier, lors d'une battue, malgré les panneaux, un vtt-iste est passée au milieu de la battue. Tout le monde doit faire des efforts."

La camionnette de Bernard © Radio France - Christophe Van Veen